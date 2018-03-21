ОСК планирует заключить в 2018 году контракты по ВТС на миллиарды долларов

"Я думаю, что в этом году будет контрактов на несколько миллиардов долларов. Понятно, что это не выручка одного года, но рассчитываем на их заключение", — сказал он.

Ранее помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин признал, что западные санкции против России осложняют продажу отечественного вооружения, однако российская сторона готова к работе в трудных условиях и поставляет военной техники в другие страны больше, чем планировалось. Он отметил, что планы по поставкам вооружений «никак не корректируются».

"На этот год они примерно такого же порядка. В прошлом году портфель заказов не уменьшился, он порядка $45 млрд, подписано новых контрактов на сумму более $16 млрд", — сообщил тогда Кожин.