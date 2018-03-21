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Дефицит счета текущих операций США превысил прогноз
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Дефицит счета текущих операций США превысил прогноз 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 21 марта — «Вести. Экономика». Дефицит счета текущих операций платежного баланса США в IV квартале увеличился немного больше, чем ожидалось, на фоне роста импорта товаров, сообщает Reuters.
Фото: EPA/PETER FOLEY
По данным министерства торговли страны, дефицит счета текущих операций платежного баланса США увеличился на 26% до $128,2 млрдСогласно пересмотренным данным, в III квартале дефицит счета текущих операций составлял $101,5 млрд, а не $100,6 млрд, как сообщалось ранее. Аналитики, опрошенные Reuters, в среднем ожидали, что дефицит счета текущих операций в IV квартале увеличится до $125 млрдДефицит составил 2,6% ВВП в IV квартале по сравнению с 2,1% ВВП в предыдущем квартале. Пиковое значение показателя (6,3% ВВП) было зафиксировано в 2005 году. В прошедшем квартале США зафиксировали рост отрицательного сальдо торгового баланса, а также увеличение дефицита вторичных доходов. В то же время положительное сальдо первичных доходов сократилось. Экспорт товаров и услуг из США в IV квартале увеличился на $16,6 млрд до $878,8 млрдЭкспорт товаров вырос на $14,2 млрд до $400,7 млрд, что в основном отражает увеличение промышленных поставок и экспорта материалов, прежде всего нефти и нефтепродуктов. Импорт товаров вырос на $33,1 млрд до $614,9 млрдВ 2017 году дефицит счета текущих операций США увеличился до $466,2 млрд с $451,7 млрд в 2016 году. Дефицит составил 2,4% ВВП в прошлом году, как и годом ранее.
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