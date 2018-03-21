«Ростелеком» представил стратегию развития до 2022 года

Компания «Ростелеком» представила одобренную 14 марта советом директоров стратегию развития до 2022 года, а также дивидендную политику за период 2018—2020 годов. Презентация состоялась в среду на Дне инвестора в Москве

Основным вектором развития компании на 2018—2022 годы будет продолжение трансформации в цифрового партнера для населения, бизнеса и государства: провайдера широкого спектра продуктов и услуг для удовлетворения телекоммуникационных, ИТ и прочих потребностей клиентов. Для достижения этой цели «Ростелеком» сосредоточится на развитии экосистем продуктов, услуг и клиентского сервиса, модернизации технологической платформы, развитии человеческого капитала и повышении эффективности.

Продуктовый виджет

Компания продолжит придерживаться выплаты дивидендов в привязке к свободному денежному потоку (FCF). «Ростелеком» будет стремиться выплачивать не менее 75% FCF ежегодно по обыкновенным и привилегированным акциям; при этом не менее 5 рублей на одну обыкновенную акцию; не более 100% от чистой прибыли по МСФО за отчетный год.

«Мы завершили подготовку новой пятилетней стратегии, основной целью которой является продолжение трансформации компании в провайдера цифровых сервисов и платформ для всех наших основных клиентских сегментов. Важной задачей, которую мы также решили в рамках стратегии, стала ее гармонизация с госпрограммой «Цифровая экономика», в реализации которой наша компания играет одну из ключевых ролей», — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский

По его словам, стратегию компании до 2022 года можно охарактеризовать как «Стратегия глобальных партнерств», т.к. именно благодаря партнерам можно достичь поставленных амбициозных целей, заключил Осеевский.

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