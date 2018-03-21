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Налоговые льготы планируется предоставить заводу «Гидромаш»
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Налоговые льготы планируется предоставить заводу «Гидромаш» 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает управление по взаимодействию со СМИ ЗС НО.
Предприятие реализует приоритетный инновационный проект Нижегородской области по созданию производства агрегатов шасси инновационного самолета МС-21.
Основные задачи проекта — разработка, изготовление, испытания и поставка агрегатов шасси для самолетов семейства МС-21, а также создание инновационного производства.
Объем инвестиций — 592,2 млн рублей, том числе собственные средства — 378 млн рублей, заемные средства — 214,2 млн рублей. Срок окупаемости проекта — 5 лет 11 месяцев: с августа 2016 года по июнь 2022 года.
Господдержку планируется предоставить в форме снижения ставки по налогу на прибыль, сумма господдержки — 38,9 млн рублей. Бюджетный эффект за период действия соглашения составит 43,3 млн рублей.
21 марта депутаты ЗС НО на заседание комитета по экономике и промышленности рекомендовали к принятию в двух чтениях на заседании ЗС НО 29 марта законопроект «Об утверждении соглашения между правительством Нижегородской области и НОАО „Гидромаш“ о предоставлении государственной поддержки».
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