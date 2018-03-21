Налоговые льготы планируется предоставить заводу «Гидромаш» 

Об этом сообщает управление по взаимодействию со СМИ ЗС НО.
Предприятие реализует приоритетный инновационный проект Нижегородской области по созданию производства агрегатов шасси инновационного самолета МС-21.
Основные задачи проекта — разработка, изготовление, испытания и поставка агрегатов шасси для самолетов семейства МС-21, а также создание инновационного производства.
Объем инвестиций — 592,2 млн рублей, том числе собственные средства — 378 млн рублей, заемные средства — 214,2 млн рублей. Срок окупаемости проекта — 5 лет 11 месяцев: с августа 2016 года по июнь 2022 года.
Господдержку планируется предоставить в форме снижения ставки по налогу на прибыль, сумма господдержки — 38,9 млн рублей. Бюджетный эффект за период действия соглашения составит 43,3 млн рублей.
21 марта депутаты ЗС НО на заседание комитета по экономике и промышленности рекомендовали к принятию в двух чтениях на заседании ЗС НО 29 марта законопроект «Об утверждении соглашения между правительством Нижегородской области и НОАО „Гидромаш“ о предоставлении государственной поддержки».