Ещё
«Газпром» готовит иск к Украине в международный суд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Газпром» готовит иск к Украине в международный суд 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
"Газпром" не признает правомерность наложенного Украиной антимонопольного штрафа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.
"Появившиеся в СМИ сообщения о взыскании Украиной с «Газпрома» денежных средств говорят о продолжении попыток незаконного изъятия имущества «Газпрома» под видом исполнения решения Антимонопольного комитета Украины 2016 года о наложении штрафа. «Газпром» не признает правомерность наложения штрафа и считает данные действия Украины нарушением его прав, в том числе гарантированных российско-украинским межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года", — заявили в «Газпроме».
Также в компании подчеркнули, что «Газпром» направил Украине уведомление о нарушении украинской стороной своих обязательств по защите инвестиций и уже готовит соответствующий иск для обращения в международный арбитраж.
Ранее министр юстиции Украины Павел Петренко сообщил, что Украина взыскала с «Газпрома» уже более 100 млн гривен (около $3,8 млн).
Газета.Ru: последние новости
Стало известно, когда "Газпром" и "Нафтогаз" проведут переговоры США могут ввести санкции против строителей "Северного потока - 2" Украина взыскала с "Газпрома" все, что у него было на территории страны
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грудинин обратился к Путину за помощью181
Назван возможный преемник Лаврова78
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором232
Меркель анонсировала изменение отношений с РФ15
В Кремле прокомментировали возможную отставку Лаврова15
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение