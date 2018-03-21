«Газпром» готовит иск к Украине в международный суд

"Газпром" не признает правомерность наложенного Украиной антимонопольного штрафа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.

"Появившиеся в СМИ сообщения о взыскании Украиной с «Газпрома» денежных средств говорят о продолжении попыток незаконного изъятия имущества «Газпрома» под видом исполнения решения Антимонопольного комитета Украины 2016 года о наложении штрафа. «Газпром» не признает правомерность наложения штрафа и считает данные действия Украины нарушением его прав, в том числе гарантированных российско-украинским межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года", — заявили в «Газпроме».

Также в компании подчеркнули, что «Газпром» направил Украине уведомление о нарушении украинской стороной своих обязательств по защите инвестиций и уже готовит соответствующий иск для обращения в международный арбитраж.