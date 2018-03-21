Ещё
Ростех в 2 раза увеличит объем производства для РЖД
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ростех в 2 раза увеличит объем производства для РЖД 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
Как сообщили в пресс-службе корпорации, модернизация производства позволит «Ростеху» полностью удовлетворить растущее количество заказов на оси, поступающее от ведущих отечественных компаний и зарубежных партнеров.
«По итогам прошлого года объемы производства осей увеличились в 1,8 раза по сравнению с 2016-м и составили 84 тыс. осей различных типоразмеров для серийных изделий и инновационных вагонов. Январь и февраль 2018 года показали, что тенденция сохраняется: темпы роста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составили 159%», — заявил заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.
«Ростех» производит оси для железнодорожных подвижных составов с шириной колеи 1520 и 1435 мм. Обновленное оборудование позволит увеличить производство осей с 9 до 15 тыс. в месяц — таких показателей планируется достичь к концу текущего года, когда завершится модернизация общей стоимостью 150 млн руб.
РЖД-Партнер: последние новости
ФАС рекомендовала "Трансконтейнеру" не пытаться усилить присутствие в сегменте терминалов Международный терминал аэропорта Хабаровск (Новый) будет расширен Операционная прибыль VR Group продемонстрировала рост в 2017 году
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон изменил позицию по «российской угрозе»99
Черноморский флот бессилен против ВМС США220
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором455
Собчак признала свое «определенное положение»63
Российский офицер принял героическую смерть63
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение