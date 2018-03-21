Ростех в 2 раза увеличит объем производства для РЖД

Как сообщили в пресс-службе корпорации, модернизация производства позволит «Ростеху» полностью удовлетворить растущее количество заказов на оси, поступающее от ведущих отечественных компаний и зарубежных партнеров.

«По итогам прошлого года объемы производства осей увеличились в 1,8 раза по сравнению с 2016-м и составили 84 тыс. осей различных типоразмеров для серийных изделий и инновационных вагонов. Январь и февраль 2018 года показали, что тенденция сохраняется: темпы роста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составили 159%», — заявил заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков

«Ростех» производит оси для железнодорожных подвижных составов с шириной колеи 1520 и 1435 мм. Обновленное оборудование позволит увеличить производство осей с 9 до 15 тыс. в месяц — таких показателей планируется достичь к концу текущего года, когда завершится модернизация общей стоимостью 150 млн руб.