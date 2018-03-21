«Ростелеком» ожидает выручку в 2022 г на уровне 375 млрд руб

«Ростелеком» в 2022 году ожидает выручку на уровне 375 миллиардов рублей, заявил глава компании Михаил Осеевский

"Мы видим выручку компании в 2022 году на уровне 375 миллиардов рублей. Хотел бы также заметить, что за эти пять лет мы потеряем приблизительно 40 миллиардов рублей выручки от традиционной телефонии", — сказал он, выступая на Дне инвестора.