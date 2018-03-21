«Ростелеком» ожидает выручку в 2022 г на уровне 375 млрд руб 

«Ростелеком» в 2022 году ожидает выручку на уровне 375 миллиардов рублей, заявил глава компании Михаил Осеевский.
"Мы видим выручку компании в 2022 году на уровне 375 миллиардов рублей. Хотел бы также заметить, что за эти пять лет мы потеряем приблизительно 40 миллиардов рублей выручки от традиционной телефонии", — сказал он, выступая на Дне инвестора.
"Ростелеком" — один из крупнейших в России телекоммуникационных операторов. Выручка «Ростелекома» по МСФО в 2017 году составила 305,3 миллиарда рублей, чистая прибыль — 14,05 миллиарда рублей, OIBDA — 96,857 миллиарда рублей. Государство через Росимущество владеет 45,04% уставного капитала «Ростелекома», ВЭБ — 3,96%, «дочка» оператора ООО «Мобител» — 12,01%, в свободном обращении находится 38,98%.