Ещё
«Ростелеком» ожидает выручку в 2022 г на уровне 375 млрд руб
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Ростелеком» ожидает выручку в 2022 г на уровне 375 млрд руб 

Прайм 2 часа назад
«Ростелеком» в 2022 году ожидает выручку на уровне 375 миллиардов рублей, заявил глава компании Михаил Осеевский.
"Мы видим выручку компании в 2022 году на уровне 375 миллиардов рублей. Хотел бы также заметить, что за эти пять лет мы потеряем приблизительно 40 миллиардов рублей выручки от традиционной телефонии", — сказал он, выступая на Дне инвестора.
"Ростелеком" — один из крупнейших в России телекоммуникационных операторов. Выручка «Ростелекома» по МСФО в 2017 году составила 305,3 миллиарда рублей, чистая прибыль — 14,05 миллиарда рублей, OIBDA — 96,857 миллиарда рублей. Государство через Росимущество владеет 45,04% уставного капитала «Ростелекома», ВЭБ — 3,96%, «дочка» оператора ООО «Мобител» — 12,01%, в свободном обращении находится 38,98%.
Прайм: последние новости
Переговоры "Газпрома" и "Нафтогаза" по контрактам пройдут в конце марта в Европе Повышение ставки ФРС повлечет подорожание кредитов в рублях, - Георгий Ващенко,начальник управления ИК "Фридом Финанс" ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов в "ОФК Банке"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон изменил позицию по «российской угрозе»75
Российский офицер принял героическую смерть38
Грудинин попросил прекратить дела против него244
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором367
США пригрозили привлечь РФ к ответственности106
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение