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Музыканты из Италии и США выступят для вологжан
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Музыканты из Италии и США выступят для вологжан 

Вологда.рф 31 марта 2018
Фото: Вологда.рф
Большой эстрадно-джазовый фестиваль «ЖИвое звучание», посвященный 100-летию Вологодского областного колледжа искусств, состоится в Вологде. 10 апреля грандиозный концерт соберет на одной сцене музыкантов из Европы и США.
Программа пройдет в три отделения. В первом — выступят известные вологодские музыканты, среди которых — Виктор и Анна Колесовы, молодежный эстрадный хор, а также студенты и преподаватели колледжа искусств.
Во втором отделении вологжане услышат знакомые композиции в джазовой обработке двух исполнителей из Италии — вокалистки Греты Панеттьери под аккомпанемент пианиста Андреа Саммартино. Завершится концерт выступлением Квентина Мура — мультиинструменталиста из Техаса.
В перерывах между отделениями слушатели ознакомятся с выставкой фотографий и рисунков, поучаствуют в мастер-классе по джазовому танцу. Для детей также будет организована зона развлечений.
Начало концертной программы в 18.30 на ул. Горького, 105.
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