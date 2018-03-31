Музыканты из Италии и США выступят для вологжан

Большой эстрадно-джазовый фестиваль «ЖИвое звучание», посвященный 100-летию Вологодского областного колледжа искусств, состоится в Вологде . 10 апреля грандиозный концерт соберет на одной сцене музыкантов из Европы и США

Программа пройдет в три отделения. В первом — выступят известные вологодские музыканты, среди которых — Виктор и Анна Колесовы, молодежный эстрадный хор, а также студенты и преподаватели колледжа искусств.

Во втором отделении вологжане услышат знакомые композиции в джазовой обработке двух исполнителей из Италии — вокалистки Греты Панеттьери под аккомпанемент пианиста Андреа Саммартино. Завершится концерт выступлением Квентина Мура — мультиинструменталиста из Техаса.

В перерывах между отделениями слушатели ознакомятся с выставкой фотографий и рисунков, поучаствуют в мастер-классе по джазовому танцу. Для детей также будет организована зона развлечений.

Начало концертной программы в 18.30 на ул. Горького, 105.