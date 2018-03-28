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Больше 1000 рублей тратят вологжане на фастфуд каждый месяц
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Больше 1000 рублей тратят вологжане на фастфуд каждый месяц 

Вологда.рф 47 минут назад
Фото: Вологда.рф
За «бургеры и колу» жители Вологодской области платят около 950 рублей. Ежемесячно россияне оставляют в кафе быстрого питания порядка 1200 рублей. Средний чек при этом составляет около 300 рублей.
Такие данные приводит информационный проект «Открытые данные». Крупнейший коммерческий банк страны проанализировал операции по картам россиян в фастфудах и ресторанах.
Средний чек в российских ресторанах составляет около 600 рублей, вологжане при этом тратят около 371 рубля. Каждый месяц россияне в среднем по карте платят в ресторанах около 1800 руб., жители Вологодской области — от 1100 до 1200 руб.
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