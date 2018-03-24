Более 3 млрд рублей кредитов взяли вологжане с начала года

3,3 млрд рублей розничных кредитов выдал вологжанам крупнейший коммерческий банк страны. 9,5 тысяч кредитных договоров оформлено с начала 2018 года. Как сообщает пресс-служба Вологодского отделения «Сбербанка» , выдано 1300 ипотечных кредитов на общую сумму 1,6 млрд рублей. Потребительских кредитов вологжане взяли почти столько же — на 1,7 млрд рублей. По данным сервиса открытых данных банка, средняя сумма заявки по ипотеке в Вологодской области составляет порядка 1,3 млн рублей. Для сравнения, среднероссийский показатель — 1,9 млн рублей.