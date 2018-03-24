Ещё
Более 3 млрд рублей кредитов взяли вологжане с начала года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 3 млрд рублей кредитов взяли вологжане с начала года 

Вологда.рф 24 марта 2018
Фото: Вологда.рф
3,3 млрд рублей розничных кредитов выдал вологжанам крупнейший коммерческий банк страны. 9,5 тысяч кредитных договоров оформлено с начала 2018 года.
Как сообщает пресс-служба Вологодского отделения «Сбербанка», выдано 1300 ипотечных кредитов на общую сумму 1,6 млрд рублей. Потребительских кредитов вологжане взяли почти столько же — на 1,7 млрд рублей.
По данным сервиса открытых данных банка, средняя сумма заявки по ипотеке в Вологодской области составляет порядка 1,3 млн рублей. Для сравнения, среднероссийский показатель — 1,9 млн рублей.
Вологда.рф: последние новости
Бюджет Вологодчины «вырос» на 1,2 миллиона рублей Российских «запасников» ждут на военных сборах Более 37 тысяч школьников с понедельника отправятся на весенние каникулы
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МВД и СБ Украины перешли на сторону России604
Москвичей предупредили об опасности1
Британии предложили войти в состав РФ73
«Люди прыгали из окон»: подробности трагедии в Кемерово35
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерово158
Видео
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
01:22
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерово
Пожары ДТП
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
02:06
«Хамство на грани бандитизма»: Песков о действиях Лондона
Политика
02:32
«Позор!»: Успенская показала разборки в самолете
Шоу-бизнес
00:47
Трагедия в Кемерово: при пожаре в ТЦ погибли дети
Пожары Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение