3 тысячи «цифровых» больничных выдали в Вологодской области

Юбилейное число электронных больничных оформлено в регионе. На сегодняшний день 27 медицинских учреждений области оформляют такие листы нетрудоспособности. Порядка 500 работодателей принимают их для оплаты.

Напомним, возможность получать больничный лист в электронном виде у вологжан появилась в июне 2017 года. Для этого необходимо лишь письменное соглашение больного. Тогда лечащий врач в единой информационной базе формирует электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН), используя электронную подпись.

РФ. Далее работодатель по номеру ЭЛН и СНИЛС работника находит больничный в базе Фонда, заполняет свою часть в электронном виде. Затем формирует документ выплаты пособия и направляет его в региональное отделение Росреестра . Отследить начисления по больничному вологжане могут в личном кабинете на сайте Фонда социального страхования

Отметим, электронный листок нетрудоспособности невозможно подделать. Так, по итогам 2017 года выявлено 14 поддельных больничных листов в бумажном формате. Годом ранее был зафиксирован 21 такой случай, сообщает пресс-служба ГУ Вологодского регионального отделения ФСС РФ.