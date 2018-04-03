Ещё
3 тысячи «цифровых» больничных выдали в Вологодской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
НАТО отказала в визах российским дипломатам
НАТО отказала в визах российским дипломатам

3 тысячи «цифровых» больничных выдали в Вологодской области 

Вологда.рф 50 минут назад
Фото: Вологда.рф
Юбилейное число электронных больничных оформлено в регионе. На сегодняшний день 27 медицинских учреждений области оформляют такие листы нетрудоспособности. Порядка 500 работодателей принимают их для оплаты.
Напомним, возможность получать больничный лист в электронном виде у вологжан появилась в июне 2017 года. Для этого необходимо лишь письменное соглашение больного. Тогда лечащий врач в единой информационной базе формирует электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН), используя электронную подпись.
Далее работодатель по номеру ЭЛН и СНИЛС работника находит больничный в базе Фонда, заполняет свою часть в электронном виде. Затем формирует документ выплаты пособия и направляет его в региональное отделение Росреестра. Отследить начисления по больничному вологжане могут в личном кабинете на сайте Фонда социального страхования РФ.
Отметим, электронный листок нетрудоспособности невозможно подделать. Так, по итогам 2017 года выявлено 14 поддельных больничных листов в бумажном формате. Годом ранее был зафиксирован 21 такой случай, сообщает пресс-служба ГУ Вологодского регионального отделения ФСС РФ.
Вологда.рф: последние новости
Более чем полтриллиона рублей взяли россияне в долг в феврале Российских «запасников» ждут на военных сборах До конца апреля принимают документы на получение налоговых льгот
 Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев получил новую должность397
Киевский прокурор появился на телевидении голым116
Стало известно о тайном счете Скрипалей109
Сложный тест про изделие №26
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля44
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение