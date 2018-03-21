ФАС рекомендовала «Трансконтейнеру» не пытаться усилить присутствие в сегменте терминалов

«Решение, принятое ФАС , может быть обжаловано в судебном порядке. Ведомство прорабатывает правила недискриминационного доступа к терминалам и сухим портам в условиях запланированной приватизации »Трансконтейнера" . Организации рекомендовано принять меры по недопущению дефицита провозных мощностей — платформ, вместо того, чтобы пытаться усиливать присутствие в профицитом сегменте терминальных мощностей", — сказал собеседник агентства.

В конце 2017 года ФАС отказала «Трансконтейнеру» в покупке у группы Global Ports терминала в Санкт-Петербурге (ЗАО «Логистика-Терминал»). По оценке службы, сделка может привести к усилению доминирующего положения «Трансконтейнера» и ограничить конкуренцию на рынке контейнерных перевозок железнодорожным транспортом в сторону Большого порта Санкт— Петербург.

"Трансконтейнер" в свою очередь направил ФАС дополнительные аналитические материалы с оценкой возможных последствий сделки для конкуренции на рынке терминальных мощностей в Северо-Западном регионе.

Global Ports планировала продать 100% акций «Логистика— Терминал» за 1,9 млрд рублей.

"Трансконтейнер" является ведущим российским оператором контейнерных интермодальных перевозок.