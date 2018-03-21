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ФАС рекомендовала «Трансконтейнеру» не пытаться усилить присутствие в сегменте терминалов
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ФАС рекомендовала «Трансконтейнеру» не пытаться усилить присутствие в сегменте терминалов 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
«Решение, принятое ФАС, может быть обжаловано в судебном порядке. Ведомство прорабатывает правила недискриминационного доступа к терминалам и сухим портам в условиях запланированной приватизации »Трансконтейнера". Организации рекомендовано принять меры по недопущению дефицита провозных мощностей — платформ, вместо того, чтобы пытаться усиливать присутствие в профицитом сегменте терминальных мощностей", — сказал собеседник агентства.
В конце 2017 года ФАС отказала «Трансконтейнеру» в покупке у группы Global Ports терминала в Санкт-Петербурге (ЗАО «Логистика-Терминал»). По оценке службы, сделка может привести к усилению доминирующего положения «Трансконтейнера» и ограничить конкуренцию на рынке контейнерных перевозок железнодорожным транспортом в сторону Большого порта Санкт— Петербург.
"Трансконтейнер" в свою очередь направил ФАС дополнительные аналитические материалы с оценкой возможных последствий сделки для конкуренции на рынке терминальных мощностей в Северо-Западном регионе.
Global Ports планировала продать 100% акций «Логистика— Терминал» за 1,9 млрд рублей.
"Трансконтейнер" является ведущим российским оператором контейнерных интермодальных перевозок.
В настоящее время 50% плюс 2 акции оператора принадлежит АО «Объединенная транспортно-логистическая компания» (99,84% — у ОАО «Российские железные дороги»). Группа Fesco (головная компания — ПАО «Дальневосточное морское пароходство»), контролируемая «Суммой», владеет 25%, ООО «Енисей Капитал» принадлежит 24,5%.
"Трансконтейнер" располагает 45 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное общество АО «Кедентранссервис», ведущего частного оператора сети железнодорожных терминалов в Казахстане) и управляет контейнерным терминалом «Добра» на границе Словакии и Украины. В собственности компании находится более 24 тыс. фитинговых платформ и около 64,5 тыс. крупнотоннажных контейнеров.
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