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Дефицит счета текущих операций США превысил прогноз
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Дефицит счета текущих операций США превысил прогноз 

Вести Экономика 2 часа назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 21 марта — «Вести. Экономика». Дефицит счета текущих операций платежного баланса США в IV квартале увеличился немного больше, чем ожидалось, на фоне роста импорта товаров, сообщает Reuters.
Фото: EPA/PETER FOLEY
По данным министерства торговли страны, дефицит счета текущих операций платежного баланса США увеличился на 26% до $128,2 млрд
Согласно пересмотренным данным, в III квартале дефицит счета текущих операций составлял $101,5 млрд, а не $100,6 млрд, как сообщалось ранее.
Аналитики, опрошенные Reuters, в среднем ожидали, что дефицит счета текущих операций в IV квартале увеличится до $125 млрд
Дефицит составил 2,6% ВВП в IV квартале по сравнению с 2,1% ВВП в предыдущем квартале. Пиковое значение показателя (6,3% ВВП) было зафиксировано в 2005 году.
В прошедшем квартале США зафиксировали рост отрицательного сальдо торгового баланса, а также увеличение дефицита вторичных доходов.
В то же время положительное сальдо первичных доходов сократилось.
Экспорт товаров и услуг из США в IV квартале увеличился на $16,6 млрд до $878,8 млрд
Экспорт товаров вырос на $14,2 млрд до $400,7 млрд, что в основном отражает увеличение промышленных поставок и экспорта материалов, прежде всего нефти и нефтепродуктов.
Импорт товаров вырос на $33,1 млрд до $614,9 млрд
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