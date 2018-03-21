Доходы «Ростелекома» от недвижимости в 2018-2022 гг превысят 30 млрд руб

МОСКВА , 21 мар — РИА Новости /Прайм. «Ростелеком» планирует в 2018-2022 годах получить от управления своей недвижимостью — продажи и аренды — более 30 миллиардов рублей, свидетельствует презентация компании, посвященная новой стратегии.

Так, 50% доходов оператор планирует получить от продажи, еще 50% — от аренды.

Кроме того, новая стратегия «Ростелекома» предусматривает сокращение площади портфеля недвижимости до 7 миллионов квадратных метров к 2022 году с 8,6 миллиона квадратных метров в 2017 году. Экономия за счет сокращения площадей составит суммарно 3 миллиарда рублей в 2018-2022 годы, в последующие годы — более 1 миллиарда рублей ежегодно, отмечается в презентации.

В настоящее время «Ростелеком» реализует программу оптимизации портфеля недвижимости по нескольким направлениям. С целью повышения внутренней эффективности компания отказалась от использования 1084 объектов, поддерживание которых требовало значительных операционных затрат, не имело инвестиционного потенциала и не представляло коммерческого интереса для бизнеса.

В 2017 году компания в рамках этой программы реализовала избыточные площади на общую сумму 4,4 миллиарда рублей.