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Стоимость модернизации мощностей «Т Плюс» может составить до 180 млрд рублей
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Стоимость модернизации мощностей «Т Плюс» может составить до 180 млрд рублей 

Rambler News Service 2 часа назад
Стоимость модернизации мощностей энергетической компании «Т Плюс» может составить до 180 млрд рублей, говорится в сообщении «Т Плюс» со ссылкой на гендиректора — исполнительного директора компании Романа Нижанковского.
«При реализации максимального сценария модернизации мощностей «Т Плюс» может потребоваться до 180 млрд рублей», — отметил он.
Вариант максимальной модернизации, представленный «Т Плюс» в ходе имитационных торгов, проводимых «Системным оператором», предполагает вывод 4,6 ГВт устаревшей генерации и ее замещение глубоко модернизированными источниками выработки в объеме 5 ГВт. Реализация данного сценария предполагается до 2035 года.
При этом приоритетом новой программы модернизации должны стать ТЭЦ, находящиеся в крупных центрах тепловой нагрузки.
Использование комбинированной выработки тепловой и электрической энергии позволит достичь максимального экономического эффекта, отмечает компания.
«Наиболее оптимальным техническим решением при модернизации должна стать надстройка газотурбинного оборудования на агрегаты традиционного паросилового цикла в тех точках, где это позволяет тепловой баланс. Именно парогазовые установки должны стать базисным элементом теплоснабжения крупных тепловых узлов. Паросиловые ТЭС предполагается подключать в осенне-зимний период, а котельные задействовать только в самые сильные морозы. Такая целевая модель является наиболее рентабельным вариантом модернизации, позволит существенно улучшить технико-экономические показатели всего теплоэнергоснабжающего комплекса крупных городов и подтолкнет российскую промышленность к локализации производства высокотехнологичного газотурбинного оборудования», — говорится в сообщении.
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