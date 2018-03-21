Ещё
Росстат: Рост оборота ритейла РФ в феврале продолжил замедляться до 1,8%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Росстат: Рост оборота ритейла РФ в феврале продолжил замедляться до 1,8% 

Прайм 2 часа назад
Оборот розничной торговли в РФ в феврале 2018 года увеличился на 1,8% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2265,8 триллиона рублей, говорится в оперативном докладе Росстата.
Таким образом, показатель продолжил замедлять свой рост по сравнению с январем, когда оборот ритейла вырос на 2,8% и декабрем 2017 года, когда он увеличился на 3,1% в годовом выражении. Розничные продажи в стране в феврале по сравнению с январем снизились на 2,6%.
В феврале оборот розничной торговли на 94% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 6%. В феврале прошлого года — 93,5% и 6,5% соответственно.
В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составил 48,7%, непродовольственных товаров — 51,3%. В феврале прошлого года — 48,5% и 51,5% соответственно.
Прайм: последние новости
Переговоры "Газпрома" и "Нафтогаза" по контрактам пройдут в конце марта в Европе Повышение ставки ФРС повлечет подорожание кредитов в рублях, - Георгий Ващенко,начальник управления ИК "Фридом Финанс" ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов в "ОФК Банке"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон изменил позицию по «российской угрозе»77
Российский офицер принял героическую смерть39
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором372
США пригрозили привлечь РФ к ответственности107
Грудинин попросил прекратить дела против него245
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение