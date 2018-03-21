Суперпредложение от Дилера №1 по итогам 2017года!*
Весь Март, по случаю получения статуса Дилера №1 АВИЛОН FORD устанавливает Суперцены на 130 а/м FORD 2017 г.в.
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Если Вам нужен FORD, то это АВИЛОН!
АВИЛОН
Официальный дилер Ford
Москва, Волгоградский пр-т, 43/1 Тел. : +7 (495) 737-04-05 www.avilon-ford.ru *АВИЛОН FORD получил диплом в номинации лучший дилер по продажам в Москве по итогам 2017 года
**FORD FIESTA ЗА 3 700 РУБ. /МЕСЯЦ*! С FORD OPTIONS ВЫ ВСЕГДА НА НОВОМ FORD!
**Платеж по «Ford Credit: Форд Возможности» ориентировочный и приведен на 01.02.18 исходя из: 1) цены 637 805 руб. на Ford Fiesta Ambiente (Амбиентэ) 1,6 л., 85 л.с., 5МКП, седан, 2018 года производства, с учетом бонуса за Трейд-ин 40 000 руб. и экономии Ford Credit 21 195 руб., 2) предоставления кредита "Сетелем Банк" ООО на срок 36 мес. при первоначальном взносе 336 090 руб. с остаточной стоимостью а/м (часть последнего платежа по кредиту) 296 550 руб., ставка Банка 14.3% в год, сумма кредита 301 715 руб., пакет документов полный, обязательное КАСКО, соотв. требованиям Банка, залог приобретаемый а/м. Предложение ограничено, действует по 31.03.18, не является публичной офертой и может быть изменено в любое время. Подробности и наличие а/м уточняйте в отделе продаж АВИЛОН. FORD FIESTA WHITE&BLACK ЗА 4 400 РУБ. /МЕСЯЦ*! С FORD OPTIONS ВЫ ВСЕГДА НА НОВОМ FORD! **Платеж по «Ford Credit: Форд Возможности» ориентировочный и приведен на 01.02.18 исходя из: 1) цены 764 592 руб. на Ford Fiesta White & Black (Уайт энд Блэк) 1,6 л., 105 л.с., 5МКП, хэтчбек, 2018 года производства, с учетом бонуса за Трейд-ин 40 000 руб. и экономии Ford Credit 25 408 руб., 2) предоставления кредита «Сетелем Банк» ООО на срок 36 мес. при первоначальном взносе 402 900 руб. с остаточной стоимостью а/м (часть последнего платежа по кредиту) 355 500 руб., ставка Банка 14.3% в год, сумма кредита 361 692 руб., пакет документов полный, обязательное КАСКО, соотв. требованиям Банка, залог приобретаемый а/м. Предложение ограничено, действует по 31.03.18, не является публичной офертой и может быть изменено в любое время. Подробности и наличие а/м уточняйте в отделе продаж АВИЛОН. FORD FOCUS ЗА 4 300 РУБ. /МЕСЯЦ*! С FORD OPTIONS ВЫ ВСЕГДА НА НОВОМ FORD! **Платеж по «Ford Credit: Форд Возможности» ориентировочный и приведен на 01.02.18 исходя из: 1) цены 734 589 руб. на Ford Focus Ambiente (Амбиентэ) 1,6 л., 85 л.с., 5МКП, хэтчбек, 2018 года производства, с учетом бонуса за Трейд-ин 75 000 руб. и экономии Ford Credit 24 411 руб., 2) предоставления кредита «Сетелем Банк» ООО на срок 36 мес. при первоначальном взносе 387 090 руб. с остаточной стоимостью а/м (часть последнего платежа по кредиту) 341 550 руб., ставка Банка 14.3% в год, сумма кредита 347 499 руб., пакет документов полный, обязательное КАСКО, соотв. требованиям Банка, залог приобретаемый а/м. Предложение ограничено, действует по 31.03.18, не является публичной офертой и может быть изменено в любое время. Подробности и наличие а/м уточняйте в отделе продаж АВИЛОН. FORD FOCUS WHITE&BLACK ЗА 5 400 РУБ. /МЕСЯЦ*! С FORD OPTIONS ВЫ ВСЕГДА НА НОВОМ FORD! **Платеж по «Ford Credit: Форд Возможности» ориентировочный и приведен на 01.02.18 исходя из: 1) цены 925 253 руб. на Ford Focus White & Black (Уайт энд Блэк) 1,6 л., 125 л.с., 5МКП, хэтчбек, 2018 года производства, с учетом выгоды 45 000 руб., бонуса за Трейд-ин 75 000 руб. и экономии Ford Credit 30 747 руб., 2) предоставления кредита «Сетелем Банк» ООО на срок 36 мес. при первоначальном взносе 487 560 руб. с остаточной стоимостью а/м (часть последнего платежа по кредиту) 430 200 руб., ставка Банка 14.3% в год, сумма кредита 437 693 руб., пакет документов полный, обязательное КАСКО, соотв. требованиям Банка, залог приобретаемый а/м. Предложение ограничено, действует по 31.03.18, не является публичной офертой и может быть изменено в любое время. Подробности и наличие а/м уточняйте в отделе продаж АВИЛОН. FORD ECOSPORT ЗА 4 800 РУБ. /МЕСЯЦ*! С FORD OPTIONS ВЫ ВСЕГДА НА НОВОМ FORD! **Платеж по «Ford Credit: Форд Возможности» ориентировочный и приведен на 01.02.18 исходя из: 1) цены 822 663 руб. на Ford EcoSport Trend (Тренд) 1,6л, 122 л.с., 5МКП 2WD, 2018 года производства, с учетом бонуса за Трейд-ин 100 000 руб. и экономии Ford Credit 27 337 руб., 2) предоставления кредита «Сетелем Банк» ООО на срок 36 мес. при первоначальном взносе 433 500 руб. с остаточной стоимостью а/м (часть последнего платежа по кредиту) 382 500 руб., ставка Банка 14.3% в год, сумма кредита 389 163 руб., пакет документов полный, обязательное КАСКО, соотв. требованиям Банка, залог приобретаемый а/м. Предложение ограничено, действует по 31.03.18, не является публичной офертой и может быть изменено в любое время. Подробности и наличие а/м уточняйте в отделе продаж АВИЛОН. FORD MONDEO ЗА 7 400 РУБ. /МЕСЯЦ*! С FORD OPTIONS ВЫ ВСЕГДА НА НОВОМ FORD! **Платеж по «Ford Credit: Форд Возможности» ориентировочный и приведен на 01.02.18 исходя из: 1) цены 1 267 868 руб. на Ford Mondeo Ambiente (Амбиентэ) 2,5 л, 149 л.с., 6АКП, 2018 года производства, с учетом бонуса за Трейд-ин 40 000 руб. и экономии Ford Credit 42 132 руб., 2) предоставления кредита «Сетелем Банк» ООО на срок 36 мес. при первоначальном взносе 668 100 руб. с остаточной стоимостью а/м (часть последнего платежа по кредиту) 589 500 руб., ставка Банка 14.3% в год, сумма кредита 599 768 руб., пакет документов полный, обязательное КАСКО, соотв. требованиям Банка, залог приобретаемый а/м. Предложение ограничено, действует по 31.03.18, не является публичной офертой и может быть изменено в любое время. Подробности и наличие а/м уточняйте в отделе продаж АВИЛОН. FORD KUGA ЗА 7 500 РУБ. /МЕСЯЦ*! С FORD OPTIONS ВЫ ВСЕГДА НА НОВОМ FORD! **Платеж по «Ford Credit: Форд Возможности» ориентировочный и приведен на 01.02.18 исходя из: 1) цены 1 286 257 руб. на Ford Kuga Trend (Тренд) 2,5 л, 150 л.с., 6АКП 2WD, 2018 года производства, с учетом бонуса за Трейд-ин 100 000 руб. и экономии Ford Credit 42 743 руб., 2) предоставления кредита «Сетелем Банк» ООО на срок 36 мес. при первоначальном взносе 677 790 руб. с остаточной стоимостью а/м (часть последнего платежа по кредиту) 598 050 руб., ставка Банка 14.3% в год, сумма кредита 608 467 руб., пакет документов полный, обязательное КАСКО, соотв. требованиям Банка, залог приобретаемый а/м. Предложение ограничено, действует по 31.03.18, не является публичной офертой и может быть изменено в любое время. Подробности и наличие а/м уточняйте в отделе продаж АВИЛОН. FORD EXPLORER ЗА 15 000 РУБ. /МЕСЯЦ*! С FORD OPTIONS ВЫ ВСЕГДА НА НОВОМ FORD! **Платеж по «Ford Credit: Форд Возможности» ориентировочный и приведен на 01.02.18 исходя из: 1) цены 2 534 769 руб. на Ford Explorer XLT (ИксЭлТи) 3,5 л, 249 л.с., 6АКП, 2018 года производства, с учетом выгоды 130 000 руб., бонуса за Трейд-ин 100 000 руб. и экономии Ford Credit 84 231 руб., 2) предоставления кредита «Сетелем Банк» ООО на срок 36 мес. при первоначальном взносе 1 335 690 руб. с остаточной стоимостью а/м (часть последнего платежа по кредиту) 1 178 550 руб., ставка Банка 14.3% в год, сумма кредита 1 199 079 руб., пакет документов полный, обязательное КАСКО, соотв. требованиям Банка, залог приобретаемый а/м. Предложение ограничено, действует по 31.03.18, не является публичной офертой и может быть изменено в любое время. Подробности и наличие а/м уточняйте в отделе продаж АВИЛОН.