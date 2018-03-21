Суперпредложение от Дилера №1

Суперпредложение от Дилера №1 по итогам 2017года!*

Весь Март, по случаю получения статуса Дилера №1 АВИЛОН FORD устанавливает Суперцены на 130 а/м FORD 2017 г.в.

Более 350 а/м на складе c ПТС. Широкий выбор моделей, комплектаций и опций. Доступны программы FORD Credit 0%, FORD Options**

Если Вам нужен FORD, то это АВИЛОН!

АВИЛОН

Официальный дилер Ford

Москва, Волгоградский пр-т, 43/1 Тел. : +7 (495) 737-04-05 www.avilon-ford.ru *АВИЛОН FORD получил диплом в номинации лучший дилер по продажам в Москве по итогам 2017 года

**FORD FIESTA ЗА 3 700 РУБ. /МЕСЯЦ*! С FORD OPTIONS ВЫ ВСЕГДА НА НОВОМ FORD!