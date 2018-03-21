Воронежская область получит почти 225 млн рублей на повышение зарплат бюджетников 

С 1 мая 2018 года их минимальный размер вырастет до 11,2 тыс. рублей. Воронежская область получит из федерального бюджета 224,5 млн рублей на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы. Распоряжение, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовали на портале правительства во вторник, 20 марта. Из резервного фонда Правительства России регионы получат 20 млрд рублей дотаций. Это средства направят на компенсацию дополнительных расходов консолидированных бюджетов субъектов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением ее минимального размера с 1 мая 2018 года до 11,2 тыс. рублей. Воронежская область получит 224,5 млн рублей. Елена Гончарова