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Центробанк ожидает инфляцию в России в 3-4%
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Центробанк ожидает инфляцию в России в 3-4% 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Банк России ожидает инфляцию в стране в текущем году на уровне 3-4%. Об этом сообщается на сайте регулятора.
"Годовая инфляция остается на устойчиво низком уровне. Инфляционные ожидания постепенно снижаются. По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 3–4% в конце 2018 года и будет находиться вблизи 4% в 2019 году", — заявили в ЦБ.
Центробанк отметил, что в этих условиях регулятор продолжит снижение ключевой ставки и завершит переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году.
Ранее сообщалось, что ЦБ понизил ключевую ставку до 7,25%.
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