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Чистая прибыль Tencent в 2017 году увечилась на 74 проц.
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Чистая прибыль Tencent в 2017 году увечилась на 74 проц. 

ИА Синьхуа 3 часа назад
Пекин, 21 марта /Синьхуа/ — Китайский интернет-гигант Tencent /"Тенсент"/ в среду объявил, что благодаря «устойчивому росту» основных направлений бизнеса, чистая прибыль компании по итогам 2017 года увеличилась на 74 проц.
По сообщению сайта компании, прибыль компании, причитающаяся акционерам, в 2017 году достигла 71,51 млрд юаней /порядка 10,94 млрд долл. США/.
Tencent прогнозирует продолжительный рост основных направлений своего бизнеса, которые включают онлайн-игры, цифровой контент, рекламу, онлайн платежи и облачный сервис.
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