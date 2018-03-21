Чистая прибыль Tencent в 2017 году увечилась на 74 проц.

Пекин, 21 марта / Синьхуа / — Китайский интернет-гигант Tencent /"Тенсент"/ в среду объявил, что благодаря «устойчивому росту» основных направлений бизнеса, чистая прибыль компании по итогам 2017 года увеличилась на 74 проц. По сообщению сайта компании, прибыль компании, причитающаяся акционерам, в 2017 году достигла 71,51 млрд юаней /порядка 10,94 млрд долл. США /. Tencent прогнозирует продолжительный рост основных направлений своего бизнеса, которые включают онлайн-игры, цифровой контент, рекламу, онлайн платежи и облачный сервис.