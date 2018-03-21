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RAEX присвоило банку «Российская Финансовая Корпорация» рейтинг «ruBB+»
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RAEX присвоило банку «Российская Финансовая Корпорация» рейтинг «ruBB+» 

Банки.ру 3 часа назад
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило московскому банку «Российская Финансовая Корпорация» рейтинг кредитоспособности «ruBB+». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз.
«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен слабой оценкой бизнес-профиля, сильной позицией по капиталу и способности его генерации, высоким качеством активов, адекватной оценкой ликвидности, а также удовлетворительной оценкой корпоративного управления», — поясняется в сообщении RAEX.
Как напоминают в агентстве, РФК-Банк специализируется, в частности, на расчетном обслуживании АО «Рособоронэкспорт», которое является его единственным акционером. В конце 2017 года кредитная организация была определена санатором Тимер Банка.
«Слабая оценка бизнес-профиля отражает невысокую долю банка на российском банковском рынке при ограниченном уровне развития основных банковских кредитных продуктов (порядка 90% активов на 1 февраля 2018 года представлено депозитами в Банке России), а также комплекса услуг для широкого круга розничных клиентов, что в целом отражает преимущественно расчетный характер бизнеса с явной концентрацией на обслуживании денежных потоков АО «Рособоронэкспорт». Географическое развитие банка признается слабым в силу отсутствия сети подразделений, что также обусловлено узкой направленностью деятельности. С другой стороны, агентство отмечает, что в силу специализации достаточно высока вероятность административной поддержки банка в случае необходимости, однако по причине отсутствия каких-либо инфраструктурных преимуществ, которые позволили бы считать РФК-Банк уникальным в своем роде, данный аспект рейтинговой оценки не может быть оценен максимально высоко», — говорится в релизе.
В числе прочего отмечаются сильная позиция банка по капиталу с избыточными значениями нормативов достаточности капитала (Н1.0 на 1 февраля этого года — 63%, Н1.2 составляет 41%) и высокие показатели рентабельности банка (показатель ROE по РСБУ без учета СПОД за 2017 год составил 13%).
Высокое качество активов обусловлено преимущественно безрисковым характером размещения свободной ликвидности банка на депозиты в ЦБ на фоне низкого уровня кредитной активности.
Ресурсная база банка характеризуется высокой зависимостью от средств крупнейших кредиторов, что обуславливает ее волатильность в отдельные месяцы. При этом запас мгновенной ликвидности позволял полностью покрыть привлеченные средства на все отчетные даты прошлого и начала текущего года, в то время как два из трех крупнейших кредиторов аффилированы с банком.
Агентство считает одним из основных направлений деятельности банка в будущем развитие кредитования как на базе его собственной лицензии, так и в рамках финансового оздоровления Тимер Банка, поскольку покрытие дисбаланса между стоимостью активов и величиной обязательств санируемого банка, в том числе в той части, которая в данный момент пока не нашла отражения в официальной отчетности, только лишь за счет безрискового размещения средств, выделенных для целей санации, может быть затруднено. На данный момент указанная неопределенность во многом сдерживает рейтинговую оценку.
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