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Чистая прибыль китайской автомобильной корпорации «Цзили» в 2017 г. выросла на 108  процентов
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Чистая прибыль китайской автомобильной корпорации «Цзили» в 2017 г. выросла на 108  процентов 

ИА Синьхуа 3 часа назад
Ханчжоу, 21 марта /Синьхуа/ — Чистая прибыль китайской автомобильной корпорации «Цзили» /Geely/ в 2017 г. выросла на более чем 108 процентов — до 10,634 млрд юаней /около 1,68 млрд долл США/, говорится в финансовом отчете компании, опубликованном в среду.
Как сообщается, в прошлом году совокупный доход компании вырос на 73 процента — до 92,761 млрд юаней.
В 2017 г. корпорация «Цзили» реализовала 1,247 млн автомобилей, что на 63 процента больше по сравнению с 2016 годом, при этом доля компании на отечественном рынке пассажирских автомобилей достигла 5,06 процента. В 2016 году такой показатель составил 3,31 процента. «Цзили» планирует реализовать в 2018 году 1,58 млн автомобилей /прирост на 27 процентов/.
"Цзили" недавно приобрела 9,69 процента акций немецкого концерна Daimler, тем самым, став его крупнейшим акционером. -0-
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