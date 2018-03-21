Чистая прибыль китайской автомобильной корпорации «Цзили» в 2017 г. выросла на 108 процентов

Ханчжоу , 21 марта / Синьхуа / — Чистая прибыль китайской автомобильной корпорации «Цзили» /Geely/ в 2017 г. выросла на более чем 108 процентов — до 10,634 млрд юаней /около 1,68 млрд долл США /, говорится в финансовом отчете компании, опубликованном в среду.

Как сообщается, в прошлом году совокупный доход компании вырос на 73 процента — до 92,761 млрд юаней.

В 2017 г. корпорация «Цзили» реализовала 1,247 млн автомобилей, что на 63 процента больше по сравнению с 2016 годом, при этом доля компании на отечественном рынке пассажирских автомобилей достигла 5,06 процента. В 2016 году такой показатель составил 3,31 процента. «Цзили» планирует реализовать в 2018 году 1,58 млн автомобилей /прирост на 27 процентов/.

"Цзили" недавно приобрела 9,69 процента акций немецкого концерна Daimler, тем самым, став его крупнейшим акционером. -0-