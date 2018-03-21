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Чистая прибыль РЖД по РСБУ в 2017 году выросла в 2,7 раза — до 17,5 млрд рублей
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Чистая прибыль РЖД по РСБУ в 2017 году выросла в 2,7 раза — до 17,5 млрд рублей 

Rambler News Service 3 часа назад
Фото: Вести Экономика
Погрузка по сети российских железных дорог за 2017 год составила 1,26 млрд тонн, что выше уровня 2016 года на 3,2%. Общий грузооборот на инфраструктуре РЖД за 2017 год увеличился на 6% до 3,17 млрд тонно-километров.
Суммарные доходы РЖД за 2017 год выросли на 7,6% до 1,7 трлн рублей. При этом доходы от грузовых перевозок выросли на 7,8% до 1,35 трлн рублей, а доходы от пассажирских перевозок выросли на 28,6% до 21,8 млрд рублей.
Суммарные активы РЖД за 2017 год выросли на 4,9% и составили по состоянию на 31 декабря 2017 года 5,96 трлн рублей.
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