«Лукойл» в 2017 году получил 1,7 млн тонн компенсационной нефти от Ирака 

«Лукойл» получил в 2017 года от Ирака 1,733 млн тонн компенсационной нефти по проекту «Западная Курна — 2», что в 5,1 раза меньше, чем в 2016 году, следует из отчета компании по МСФО.
Таким образом, компания получила за отчетный период компенсационной нефти на сумму $567 млн В четвертом квартале было получено 430 тыс. тонн компенсационной нефти.
Суммарные накопленные затраты в проект «Лукойл» оценивает в $8,072 млрд
Как ранее сообщало RNS, в 2016 году «Лукойл» получил от Ирака 8,893 млн тонн компенсационной нефти.
Месторождение Западная Курна — 2 расположено на юге Ирака, в 65 км от города Басра. Участниками проекта по его разработке являются Южная нефтяная компания министерства нефти Ирака (со стороны государства) и консорциум подрядчиков, состоящий из компании «Лукойл» (75%) и государственной Северной нефтяной компании Ирака (25%).