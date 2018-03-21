«Лукойл» в 2017 году получил 1,7 млн тонн компенсационной нефти от Ирака

«Лукойл» получил в 2017 года от Ирака 1,733 млн тонн компенсационной нефти по проекту «Западная Курна — 2», что в 5,1 раза меньше, чем в 2016 году, следует из отчета компании по МСФО.

Таким образом, компания получила за отчетный период компенсационной нефти на сумму $567 млн В четвертом квартале было получено 430 тыс. тонн компенсационной нефти.

Суммарные накопленные затраты в проект «Лукойл» оценивает в $8,072 млрд

Как ранее сообщало RNS, в 2016 году «Лукойл» получил от Ирака 8,893 млн тонн компенсационной нефти.