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«Лукойл» планирует начать добычу на Блоке 10 в Ираке после 2021 года
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«Лукойл» планирует начать добычу на Блоке 10 в Ираке после 2021 года 

Rambler News Service 57 минут назад
«Лукойл» планирует начать добычу Блоке 10 в Ираке после 2021 года, заявил старший вице-президент «Лукойла» по добыче нефти и газа Азат Шамсуаров в ходе презентации долгосрочной стратегии компании.
«Мы планируем по 2021 год включительно завершить стадию ГРР, провести коммерциализацию запасов и приступить к промышленному освоению», — сказал он.
Блок 10 площадью 5,6 тыс. кв. км расположен на территории провинций Ди-Кар и Мутанна в 120 км к западу от города Басра. Доли в проекте: «Лукойл» — 60% (оператор), японская Inpex Corporation — 40%. Держателем контракта с иракской стороны является государственная Южная нефтяная компания. В феврале 2017 года, по результатам бурения первой разведочной скважины Эриду-1 было открыто крупное нефтяное месторождение. По предварительным данным, это самое значительное открытие в Ираке за последние 20 лет. Бурение второй и третьей скважин подтвердило ранее принятую геологическую модель месторождения. «Лукойл» [оценивает] (https://rns.online/energy/Lukoil-otsenivaet-izvlekaemie-zapasi-nefti-na-mestorozhdenii-Eridu-v-Irake-v-25-mlrd-barrelei-2018-03-05/) извлекаемые запасы нефти на месторождении Эриду на Блоке 10 в Ираке до 2,5 млрд баррелей
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