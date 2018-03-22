«Газпром нефть» в 2017 увеличила добычу нефти в Ираке и иракском Курдистане в 1,5 раза

«Газпром нефть» увеличила добычу нефти в Ираке (месторождение Бадра) и иракском Курдистане в 2017 году в 1,5 раза по сравнению с показателем 2016 года — до 1,3 млн тонн, говорится в материалах компании.

В 2016 году этот показатель составлял 680 тыс. тонн.

В I и II кварталах 2017 года «Газпром нефть» добыла в регионе по 300 тыс. тонн нефти, в III — 340 тыс. тонн, в IV — 360 тыс. тонн.

Месторождение Бадра расположено на территории провинции Васит на востоке Ирака. По предварительным оценкам, геологические запасы Бадры составляют 3 млрд баррелей нефти. Проект разработки рассчитан на 20 лет с возможной пролонгацией на пять лет. Коммерческая добыча на месторождении началась в 2014 году.

Контракт с правительством Ирака на разработку месторождения предусматривает компенсацию инвесторам понесенных затрат, а затем выплату вознаграждения в размере $5,5 за каждый баррель добытой нефти. Контракт подписан в январе 2010 года консорциумом в составе российской «Газпром нефти» (оператор проекта с долей 30%), иракской государственной Oil Exploration Company (25%), корейской Kogas (22,5%), малайзийской Petronas (15%), турецкой ТРАО (7,5%).

В Курдском автономном районе Ирака «Газпром нефть» через дочернюю Gazprom Neft Middle East также ведет работу на проекте Garmian. От освоения ещё одного блока — Halabja — было принято решение отказаться по результатам сейсморазведки, проведенной в 2016 году.