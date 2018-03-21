Суд приостановил производство по делу о взыскании с завода «Авиакор» 928 млн рублей

Арбитражный суд Москвы приостановил производство по делу о взыскании Министерством обороны РФ 928,5 млн руб. с ОАО «Авиакор-Авиационный завод» до вступления в силу решения по другому иску ведомства к предприятию — на 2,2 млрд рублей.

Как поясняется в определении суда, оба заявления касаются одного и того же государственного контракта, заключенного между заводом «Авиакор» и Министерством обороны РФ в мае 2011 года. Согласно годовому отчету предприятия за 2011 г., этот контракт был заключен на производство самолетов Ан-140.

В определении суда по делу о взыскании с самарского завода 928,5 млн руб. поясняется, что в эта сумма включает в себя 152,8 млн руб. штрафа по контракту 2011 г., а также 775,6 млн руб. — процентов за пользование авансом как коммерческим кредитом.

При этом 2,2 млрд руб., которые взыскиваются с завода «Авиакор» по другому иску министерства обороны, являются «неотработанным авансом», полученным предприятием в рамках того же госконтракта.

Примечательно, что в отчете самарского предприятия по итогам 2016 г. сообщалось, что по состоянию на 31 декабря 2016 г. «имеется аванс Министерства обороны РФ по невыполненному контракту» на общую сумму 2,214 млрд руб., «который может быть классифицирован как просроченная задолженность».

Напомним, в конце 2017 г. Минобороны РФ было подано еще пять заявлений к «Авиакору» на 2,5 млрд рублей. Подробности этих исков не уточняются. В материалах КАД ВАС лишь поясняется, что задолженность возникла по контрактам, заключенным в 2011 и 2012 годах.

ОАО «Авиакор-авиационный завод» — одно из крупнейших российских авиастроительных предприятий, входит в корпорацию «Русские машины» , объединяющую машиностроительные активы группы «Базовый элемент». «Авиакор» занимается строительством, капитальным ремонтом и техническим обслуживанием различных типов самолетов.

Стоимость чистых активов ОАО «Авиакор-авиационный завод» по состоянию 31 декабря 2016 г. (расчет проводился 16 мая 2017 г.) была оценена в «минус 1,02 млрд рублей».