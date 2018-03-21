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«Роснефть» завершила бурение первой разведочной скважины на шельфе Черного моря
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«Роснефть» завершила бурение первой разведочной скважины на шельфе Черного моря 

Газета.Ru 4 часа назад
"Роснефть" объявила в среду о завершении бурения первой сверхглубоководной поисково-оценочной скважины «Мария-1» на лицензионном участке «Западно-Черноморская площадь» на шельфе Черного моря.
Глубина моря в точке бурения 2109 м. Фактическая глубина скважины составила 5265 м.
В ходе работ обнаружена карбонатная структура мощностью более 300 м, которая с высокой вероятностью содержит углеводороды, что говорит о возможности открытия крупных нефтегазовых месторождений в российской акватории Чёрного моря.
Проект по бурению первой поисковой скважины на Западно-Черноморской площади осуществляется совместно с Eni — стратегическим партнером «Роснефти».
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