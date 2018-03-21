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Dropbox повысил ценовой диапазон IPO
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Dropbox повысил ценовой диапазон IPO, теперь может привлечь до $720 млн 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Сервис для облачного хранения документов Dropbox повысил ценовой диапазон первичного размещения акций (IPO) до 18-20 долларов за акцию с 16-18 долларов, следует из документов Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
"Согласно последней оценке, первоначальная цена одной акции в ходе публичного размещения составит от 18 до 20 долларов", — сообщает комиссия.
При этом ранее сообщалось о ценовом диапазоне от 16 до 18 долларов за акцию.
Комиссия подтвердила, что объем размещения составит 36 миллионов акций. Таким образом, Dropbox сможет в ходе IPO привлечь до 720 миллионов долларов.
SEC сообщила о проведении IPO Dropbox в середине марта. В документах комиссии также говорилось, что компания Salesforce Ventures LLC согласилась приобрести обыкновенные акции Dropbox на сумму 100 миллионов долларов.
Dropbox — американская компания, создатель облачного сервиса по хранению данных. Насчитывает более 500 миллионов зарегистрированных пользователей в 180 странах. Штаб-квартира компании расположена в Сан-Франциско.
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