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260 млн рублей пойдет на ремонт фасадов и крыш в Ростове-на-Дону
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260 млн рублей пойдет на ремонт фасадов и крыш в Ростове-на-Дону 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
260 млн рублей направят из бюджета Ростовской области на ремонт фасадов и крыш в донской столице в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Согласно информации из официальных источников, изначально из регионального бюджета на ремонт 29 фасадов и крыш в Ростове-на-Дону было выделено 128 млн рублей.
Подрядчиков для выполнения ремонта должны определить к началу апреля. Завершить работы планируется к 1 июня.
Вместе с тем власти региона решили дополнительно выделить на ремонт фасадов и крыш еще 132 млн рублей.
По данным администрации Ростова-на-Дону, с 2014 года в городе в рамках подготовки к ЧМ-2018 отремонтированы крыши и фасады 256 домов на общую сумму 1,706 млрд рублей.
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