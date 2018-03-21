260 млн рублей пойдет на ремонт фасадов и крыш в Ростове-на-Дону

260 млн рублей направят из бюджета Ростовской области на ремонт фасадов и крыш в донской столице в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Согласно информации из официальных источников, изначально из регионального бюджета на ремонт 29 фасадов и крыш в Ростове-на-Дону было выделено 128 млн рублей.

Подрядчиков для выполнения ремонта должны определить к началу апреля. Завершить работы планируется к 1 июня.

Вместе с тем власти региона решили дополнительно выделить на ремонт фасадов и крыш еще 132 млн рублей.

По данным администрации Ростова-на-Дону, с 2014 года в городе в рамках подготовки к ЧМ-2018 отремонтированы крыши и фасады 256 домов на общую сумму 1,706 млрд рублей.