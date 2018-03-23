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«Лукойл» планирует увеличить добычу газа в РФ на 22%
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«Лукойл» планирует увеличить добычу газа в РФ на 22% 

Прайм 29 минут назад
Фото: РИА Новости
"Лукойл" планирует увеличить добычу газа в России на 22%, до 22 миллиардов кубометров к 2027 году с 18 миллиардов кубических метров в прошлом году, говорится в презентации «Лукойла» ко Дню инвестора.
Увеличение запланировано в рамках новой десятилетней стратегии «Лукойла» на 2017-2027 годы. Достичь такого показателя планируется благодаря оптимизации технических решений и затрат на разработку, максимальному задействованию существующей инфраструктуры. Кроме того, этому будет способствовать долгосрочный контракт на реализацию с "Газпромом", увеличение доли продаж конечным потребителям, интеграция с проектами в газохимии и электроэнергетике.
Основными регионами добычи газа «Лукойла» в России является Западная Сибирь и Каспийское море. Кроме того, у «Лукойла» есть газовые активы в Узбекистане — Кандым и Гиссар. В 2018 году добыча на них составила 8 миллиардов кубических метров газа в год, а после выхода на полку она составит 15 миллиардов кубических метров.
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