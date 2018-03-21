Добыча жидких углеводородов «Лукойла» в 2017 г снизилась на 4%

Добыча жидких углеводородов "Лукойла" в 2017 году снизилась на 4% — до 658,3 миллиона баррелей, газа — выросла на 15,8%, до 28,9 миллиарда кубометров по сравнению с показателями 2016 года, говорится в отчетности нефтяной компании.

Добыча жидких углеводородов без учета проекта «Западная Курна-2» составила 645,8 миллиона баррелей, в том числе в четвертом квартале было добыто 162 миллиона баррелей.

Производство нефтепродуктов в 2017 году на собственных НПЗ группы «Лукойл» увеличилось на 1,8% по сравнению с 2016 годом, до 63,5 миллиона тонн.

Также компания сообщила, что рост добычи газа в России в основном связан с запуском газового промысла Пякяхинского месторождения в январе 2017 года.