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Добыча жидких углеводородов «Лукойла» в 2017 г снизилась на 4%
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Добыча жидких углеводородов «Лукойла» в 2017 г снизилась на 4% 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Добыча жидких углеводородов "Лукойла" в 2017 году снизилась на 4% — до 658,3 миллиона баррелей, газа — выросла на 15,8%, до 28,9 миллиарда кубометров по сравнению с показателями 2016 года, говорится в отчетности нефтяной компании.
Добыча жидких углеводородов без учета проекта «Западная Курна-2» составила 645,8 миллиона баррелей, в том числе в четвертом квартале было добыто 162 миллиона баррелей.
Производство нефтепродуктов в 2017 году на собственных НПЗ группы «Лукойл» увеличилось на 1,8% по сравнению с 2016 годом, до 63,5 миллиона тонн.
Также компания сообщила, что рост добычи газа в России в основном связан с запуском газового промысла Пякяхинского месторождения в январе 2017 года.
Кроме того, «Лукойл» достиг существенного прогресса в развитии газовых проектов в Узбекистане. «Так, в 2017 году добыча газа по проектам Кандым и Гиссар выросла до 8,1 миллиарда кубометров, или на 43,9% по сравнению с 2016 годом. Рост связан с запуском новых мощностей по подготовке газа», — сообщается в отчете.
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