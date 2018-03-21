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«Роснефть» пробурила скважину на черноморском шельфе
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«Роснефть» пробурила первую скважину на черноморском шельфе 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
«Роснефть» завершила бурение первой сверхглубоководной поисково-оценочной скважины «Мария-1» на лицензионном участке «Западно-Черноморская площадь» на шельфе Черного моря, сообщается в пресс-релизе компании.
Глубина моря в точке бурения составляет 2109 метров, фактическая глубина скважины — 5265 метров.
«В результате работ обнаружена уникальная карбонатная структура мощностью более 300 метров, представляющая собой трещиноватый коллектор, который с высокой вероятностью содержит углеводороды. Полученные результаты внушают уверенность в открытии крупных нефтегазовых месторождений в российской акватории Черного моря», — отмечается в релизе.
«Роснефть» намерена провести геологическую обработку полученных материалов и продолжить поисково-разведочные работы на лицензионных участках.
Проект по бурению первой поисковой скважины на Западно-Черноморской площади реализуется совместно с Eni, которая является стратегическим партнером «Роснефти». Перспективные ресурсы участка оцениваются в 576 миллионов тонн нефти.
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