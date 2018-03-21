Знание — деньги. Как заработать на китайских онлайн-курсах

В конце февраля китайская компания Sunlands Online Education Group, специализирующаяся на онлайн-образовании, подала заявку на проведение IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже. Sunlands планирует провести IPO уже в этом году и надеется привлечь $300 млн Компания основана в 2003 году, она разрабатывает онлайн-курсы по самым разным дисциплинам: иностранные языки и 3D-анимация, бухгалтерский учет и программы для подготовки к МВА. По данным на июнь прошлого года, число онлайн-учащихся Sunlands достигало 407 000 человек. На сайте Sunlands написано, что именно эти курсы занимают первое место в сфере дополнительного и профессионального образования в Китае

У Sunlands есть все шансы на успех. По оценке агентства Bloomberg , в 2017 году китайские образовательные компании привлекли и в ходе IPO за рубежом около $1,2 млрд Из семи крупных размещений прошлого года три были проведены на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), одно — на американской бирже NASDAQ и еще три — на Гонконгской фондовой бирже.

В частности, сеть частных школ Yuhua Education Group привлекла в Гонконге $240 млн, сеть школ с международной программой и обучением на двух языках Bright Scholar по итогам IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже — $200 млн, школы английского языка Rise Education Group и сеть частных начальных школ RYB Education — соответственно, $160 млн и $150 млн О высоком интересе инвесторов к этим компаниям свидетельствует тот факт, что с момента размещения и до начала 2018 года их акции выросли в среднем на 46%.

Источники роста

Образовательный сектор очень активно развивается в Китае благодаря заинтересованности в нем как государства, так и самих китайцев. Согласно последним данным Министерства образования КНР, расходы на образование в 2016 году выросли на 7,6% до 3,9 трлн юаней ($565,6 млрд). По подсчетам консалтинговой компании McKinsey, к 2030 году образовательные расходы в бюджете молодых китайцев (в возрасте до 30 лет) будут составлять в среднем 12,5%.

В целом образовательный сектор в Китае вырастет, по оценкам консалтинговой компании Deloitte, с $1,64 трлн в 2015 году до $2,9 трлн в 2020 — то есть почти вдвое.

При этом от сегмента онлайн-образования аналитики ожидают еще более внушительной динамики. Согласно опубликованному в январе докладу исследовательской компании iResearch, рынок онлайн-образования в Китае вырос в 2017 году на 27,9% до 200,3 млрд юаней ($31,6 млрд). Эксперты iResearch прогнозируют, что в ближайшее время этот рынок будет расти в среднем на 20% в год и к 2022 году достигнет 543,4 млрд юаней ($85,8 млрд).

Помимо благоприятной конъюнктуры в Китае, мощный рост китайских образовательных компаний обеспечивают зарубежные инвестиции. По данным iResearch, в общей сложности китайские стартапы в сфере онлайн-образования привлекли в первом полугодии 2017 года 50 млрд юаней ($8 млрд).

Например, в январе 2018 инвестфонды Warburg и Genesis Capital инвестировали в китайскую образовательную онлайн-платформу платформу Zhangmen $120 млн Ранее Warburg вложил в онлайн-курсы для подготовки школьников к экзаменам Yuanfudao $120 млн Идеи на завтра

Российские инвесторы пока не демонстрировали интереса к китайским образовательным сервисам. «У меня нет информации про интерес российских инвесторов к китайскому рынку онлайн-обучения. Но в новой цифровой реальности российские инвесторы активно вкладываются в различные ICO», — отмечает партнер инвестфонда Genezis Tech Capital Александра Филатов.

На китайский рынок онлайн-образования выходят иностранные игроки, например, компания NTOK.io, зарегистрированная на Сейшеллах — сейчас она проводит глобальное ICO, размещая свои токены.

По словам Филатова, диджитализация и широкое использование интернета и мобильной связи в Китае трансформировало жизнь людей. Изменения затронули не только то, как они общаются, делают покупки и завязывают знакомства, но и как они учатся. «Продажи услуг китайских онлайн-сервисов по обучению английскому языку, подготовке по школьным предметам и в области профессионального обучения бьют рекорды», — говорит он.

Основатель онлайн-сервиса изучения английского языка Puzzle English Александр Антонов видит причины успехов онлайн-образования в Китае «в высокой технической грамотности китайцев, возможности применения новых технологий и в том, что правительство страны предпринимает значительные усилия для распространения такой формы обучения».

В 2013 году при поддержке Китайского Министерства Изучения Образования (China Ministry of Education Research) и Университета Цинхуа была создана онлайн-платформа XuetangX, которая сейчас является одним из самых популярных образовательных сервисов в стране и входит в пятерку глобальных лидеров открытых образовательных онлайн-курсов по числу зарегистрированных пользователей, наряду с Coursera и edX.

Это, безусловно, ускоряет культурную трансформацию и внедрение онлайн-образования в жизнь простых китайцев.

Популярность онлайн-курсов связана не только с тем, что они предполагают использование новых методов и технологий, но и с тем, что они позволяют охватить слои населения, ранее не вовлеченные в такое образование. «Фирмы, занимающиеся онлайн-образованием, на данном этапе хотят захватить новый рынок, а не уже существующий», — считает Чжан Дундун, директор по маркетингу компании EEO, разрабатывающей ПО для онлайн-обучения.

Таким образом, все китайские компании этого сегмента, выходящие на IPO за рубежом, можно рассматривать как потенциальные инвестиционные идеи. Нужно лишь помнить о рыночных рисках и не брать на себя слишком много.