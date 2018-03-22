Статистики сообщили о росте зарплат в Воронежской области 

Аналитики подвели итоги января. Средняя зарплата в Воронежской области в январе 2018 года составила 28 тыс. рубль, а в организациях без учёта субъектов малого предпринимательства составила 31,9 тыс. рублей. По сравнению с январём 2017 года доходы жителей региона выросли на 12%. Такие данные опубликовал Воронежстат в понедельник, 19 марта. Однако надо понимать, что в январе было мало рабочих дней, поэтому средняя зарплата оказалась на уровне сентябрьских показателей. При этом воронежские статистики каждый месяц фиксируют рост зарплат. Например, в декабре она составила 34,6 тыс. рублей, но на этот месяц пришлось новогодние премии и так называемые «13-е зарплаты». В общероссийском рейтинге Воронежская область заняла 49 строчку рейтинга зарплат по итогам 2017. По подсчётам аналитиков, доля тех, кто зарабатывает в регионе менее 10 тыс. рублей в месяц — 15% (в среднем по России — более 11%). А почти 1,3% трудящихся получают более 100 тыс. рублей, что ниже среднероссийских показателей — 4,1%. Накануне стало известно, что Воронежская область получит из федерального бюджета 224,5 млн рублей на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы. С 1 мая 2018 года их минимальный размер вырастет до 11,2 тыс. рублей. Ещё ранее в облздраве пообещали рост зарплат для медиков. Так, среднемесячная зарплата врачей должна составить 54 тыс. рублей, средних и младших медработников — по 27 тыс. рублей. Екатерина Трещикова