Еврокомиссия одобрила слияние Bayer и Monsanto

Еврокомиссия одобрила сделку по слиянию американского производителя генетически модифицированных семян, гербицидов и других продуктов сельхозназначения Monsanto и немецкой химической компании Bayer, сообщает пресс-служба антимонопольного регулятора ЕС. При этом Bayer обязалась выполнить ряд условий.
«Мы одобрили планы Bayer по покупке Monsanto, поскольку меры сторон на сумму более чем €6 млрд в полной мере купируют наши опасения влияния сделки на конкуренцию. Наше решение обеспечивает наличие эффективной конкуренции и инновационного развития на рынках семян, пестицидов и цифрового сельского хозяйства даже после слияния этих компаний», — приводит ЕК слова еврокомиссара по конкуренции Маргарет Вестагер.
Акционеры Monsanto одобрили покупку компании немецкой Bayer за $66 млрд в декабре 2016 года. Сделку также должны одобрить антимонопольные регуляторы других стран, включая ФАС России. В начале ноября 2017 года ФАС [выдвинула] (https://rns.online/consumer-market/FaS-vidvinula-usloviya-dlya-odobreniya-sdelki-po-priobreteniyu-Monsanto-nemetskoi-Bayer-2017-11-08/) ряд условий для одобрения сделки.