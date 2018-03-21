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Еврокомиссия одобрила слияние Bayer и Monsanto
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Еврокомиссия одобрила сделку по слиянию Bayer и Monsanto 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Reuters
Еврокомиссия одобрила сделку по слиянию американского производителя генетически модифицированных семян, гербицидов и других продуктов сельхозназначения Monsanto и немецкой химической компании Bayer, сообщает пресс-служба антимонопольного регулятора ЕС. При этом Bayer обязалась выполнить ряд условий.
«Мы одобрили планы Bayer по покупке Monsanto, поскольку меры сторон на сумму более чем €6 млрд в полной мере купируют наши опасения влияния сделки на конкуренцию. Наше решение обеспечивает наличие эффективной конкуренции и инновационного развития на рынках семян, пестицидов и цифрового сельского хозяйства даже после слияния этих компаний», — приводит ЕК слова еврокомиссара по конкуренции Маргарет Вестагер.
Акционеры Monsanto одобрили покупку компании немецкой Bayer за $66 млрд в декабре 2016 года. Сделку также должны одобрить антимонопольные регуляторы других стран, включая ФАС России. В начале ноября 2017 года ФАС [выдвинула] (https://rns.online/consumer-market/FaS-vidvinula-usloviya-dlya-odobreniya-sdelki-po-priobreteniyu-Monsanto-nemetskoi-Bayer-2017-11-08/) ряд условий для одобрения сделки.
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