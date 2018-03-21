Бывший советник главы «Ростеха» «потерял» 10 миллионов рублей

«Николая Семенова подозревают в растрате подотчетных 10 миллионов рублей, допущенной им во время руководства дочерней структурой госкорпорации, в компании «Нацимбио»», — рассказал изданию источник в СК. О растрате стало известно после того, как Семенов покинул компанию.

В госкорпорации отметили, что все следственные мероприятия проходят при поддержке и сотрудничестве со службой безопасности «Ростеха». «Мы заинтересованы в установлении истины и взаимодействуем с правоохранительными органами , оказываем им всю возможную поддержку. На данном этапе детальные комментарии являются преждевременными, так как следствие еще не закончено», — заявили в компании.

Николай Семенов возглавлял Национальную иммунобиологическую компанию с момента ее создания в 2013 году до лета 2016 года, когда его на этом посту сменила Марьям Хубиева . Должность советника главы «Ростеха» Семенов покинул во второй половине 2017 года.

«Нацимбио» — дочернее подразделение госкорпорации «Ростех», которая специализируется на импортозамещении фармацевтических препаратов. Компании, в частности, принадлежит крупнейший производитель вакцин «Микроген».