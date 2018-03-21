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Бывший советник главы «Ростеха» «потерял» 10 миллионов рублей
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Бывший советник главы «Ростеха» «потерял» 10 миллионов рублей 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Бывшего советника главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова Николая Семенова задержали по подозрению в растрате 10 миллионов рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в Следственном комитете. В пресс-службе госкорпорации подтвердили информацию о задержании.
«Николая Семенова подозревают в растрате подотчетных 10 миллионов рублей, допущенной им во время руководства дочерней структурой госкорпорации, в компании «Нацимбио»», — рассказал изданию источник в СК. О растрате стало известно после того, как Семенов покинул компанию.
В госкорпорации отметили, что все следственные мероприятия проходят при поддержке и сотрудничестве со службой безопасности «Ростеха». «Мы заинтересованы в установлении истины и взаимодействуем с правоохранительными органами, оказываем им всю возможную поддержку. На данном этапе детальные комментарии являются преждевременными, так как следствие еще не закончено», — заявили в компании.
Николай Семенов возглавлял Национальную иммунобиологическую компанию с момента ее создания в 2013 году до лета 2016 года, когда его на этом посту сменила Марьям Хубиева. Должность советника главы «Ростеха» Семенов покинул во второй половине 2017 года.
«Нацимбио» — дочернее подразделение госкорпорации «Ростех», которая специализируется на импортозамещении фармацевтических препаратов. Компании, в частности, принадлежит крупнейший производитель вакцин «Микроген».
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