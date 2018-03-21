Эксперт Банк снизил доходность дебетовых карт

Базирующийся в Омске Эксперт Банк уменьшил процент, начисляемый на остаток средств на карточном счете, по рублевым дебетовым картам категорий Masterсard Maestro Instant, Masterсard Maestro, Masterсard Standard, Masterсard Gold и Masterсard Platinum.

Теперь 2% годовых (ранее — 4%) начисляются ежедневно при ежедневном остатке не менее 20 тыс. рублей и ежемесячной сумме операций по оплате товаров и услуг менее 15 тыс. рублей, а 4% годовых (против прежних 6%) — при ежедневном остатке менее 20 тыс. рублей и ежемесячной сумме операций по оплате товаров и услуг более 15 тыс. рублей. При ежедневном остатке не менее 20 тыс. рублей и при условии, что ежемесячная сумма операций по оплате товаров и услуг превышает 15 тыс. рублей, будет начисляться 6% годовых (вместо 8,3%).

Продуктовый виджет

Прочие условия по тарифам не изменились.

Плата за выпуск карт не взимается. Годовое обслуживание по рублевым картам Masterсard Maestro и Masterсard Standard также осуществляется бесплатно, а по картам в валюте будет стоить 6 долларов либо 5 евро и 10 долларов либо 8 евро соответственно. Обслуживание «золотой» карты обойдется в 2 тыс. рублей, 45 долларов или 35 евро в год, «платиновой» — в 4,5 тыс. рублей, 120 долларов или 100 евро в год. Моментальная карта Masterсard Maestro Instant обслуживается бесплатно.

Срок действия карт — три года.

Снять денежные средства можно бесплатно в банкоматах и кассах банка. Комиссия за снятие наличных по Masterсard Maestro и Masterсard Maestro Instant в устройствах сторонних кредитных организаций составит 1,5%, но не менее 3,5 доллара; по остальным картам при снятии свыше 300 тыс. рублей в месяц взимается плата в размере 1,5%, минимум 3,5 доллара, а снять до 300 тыс. рублей в месяц можно бесплатно.