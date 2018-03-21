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Украина прекратила экономическое сотрудничество с Россией
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Еще один посол отказался ехать в МИД РФ
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ

Украина прекратила экономическое сотрудничество с Россией 

Национальная Служба Новостей 35 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Украинское правительство единогласно поддержало инициативу полностью прекратить экономическое сотрудничество с Россией. Также кабмин поручил украинскому МИД в установленном порядке проинформировать правительство России о принятом решении.
RT напоминает, 20 марта Львовский областной обратился к высшему руководству Украины с требованием разорвать дипломатические отношения с Россией.
Сегодня Петр Порошенко пообещал Украине снабжать страну топливом, закупая газ у Катара. Контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» был разорван.
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