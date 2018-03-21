Гонка гигантов. Джефф Безос разбогател за день на $3,3 млрд

К закрытию торгов вторника акции Alphabet подорожали на 2,69% (на $41,58) и достигли $1586,51 за бумагу, свидетельствуют данные биржи Nasdaq. Рыночная стоимость Amazon.com составила $768 млрд

Джефф Безос, которому в настоящее время ему принадлежит более 16% ритейлера, разбогател за день на $3,3 млрд Безос уверенно возглавляет рейтинг самых богатых миллиардеров мира журнала Forbes . Его состояние в реальном времени (Forbes Real Time) составляет $131,1 млрд Это на $40 млрд больше, чем у занимающего вторую строчку в списке богатейших людей мира основателя Microsoft Билла Гейтса ($91 млрд).

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Котировки акций Alphabet Inc. снизились за день на 0,19% (до $1097,71 за бумагу) и капитализация компании упала таким образом до $763,2 млрд). Ларри Пейдж потерял за день $127 млн (№12 в рейтинге мировых миллиардеров, состояние $51 млрд). Сергей Брин стал беднее на $123 млн (№14, $49,6 млрд).

Акции Apple также подешевели (на 0,03%), но компания продолжает оставаться крупнейшей в мире с занимать первую строчку с капитализацией в $889,2 млрд

Джефф Безос создал Amazon.com в гараже Сиэттла в 1994 году. В 2007 году он первым из первым из миллиардеров стал владельцем состояния, превышающего $100 млрд

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Капитализация Amazon.com, сайт которого был запущен в июле 1995 года, в июле 2011 года превысила $100 млрд Отметку в $200 млрд Amazon преодолел в апреле 2015 года, а отметку в $300 млрд — в ноябре того же года. 13 февраля 2017 года рыночная стоимость компании превысила $400 млрд В октябре 2017 года — $500 млрд В январе 2018 года был достигнут рубеж в 600 млрд 14 февраля 2018 года рынок оценил компанию в $700 млрд

В феврале 2018 года Amazon по капитализации впервые опередила Microsoft Билла Гейтса и вошла в тройку крупнейших в мире. Теперь занимает второе место в тройке.

За семь лет рыночная стоимость Amazon.com выросла в семь раз (со $100 млрд до $700 млрд). Это более быстрые темпы, чем у Apple, которая подорожала со $100 млрд до $700 млрд за восемь лет (в конце мая 2007 года капитализация возглавляемой тогда Стивом Джобсом Apple превысила $100 млрд, в феврале 2015 года — $700 млрд).

По прогнозу Morgan Stanley , в 2018 году акции Amazon могут достичь цены в $2000 за акцию. Это означает, что рыночная капитализация интернет-гиганта превысит $1 трлн при годовом объеме продаж более $175 млрд

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Безосу принадлежат 78,9 млн акций Amazon (16,3% всего капитала), следует из данных Комиссии по ценным бумагам и биржам США . По итогам 2017 года стоимость ценных бумаг Amazon выросла на 50%, с $800 до $1200 за акцию. В 2018 году акции компании подорожали уже на 32% (на $387).

В пятерку крупнейших в мире компаний по капитализации входят еще две высокотехнологичные компании. Это Microsoft Билла Гейтса — $717,1 млрд И Facebook Марка Цукерберга , рыночная стоимость которой у утру среды, 21 марта, составила $488,5 млрд

Нефтяные компании в последний раз входили в тройку крупнейших в мире по капитализации в середине 2015 года. Это была американская Exxon Mobil . В настоящий момент рыночная стоимость Exxon Mobil составляет $313,5 млрд

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