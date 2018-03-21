В Кузбассе откроют первый в России завод по выпуску кормов для рыб по испанской технологии

Корма требуются форелевому заводу, также планируется их продажа другим предприятиям по выращиванию рыбы.

"Это будет первое в РФ комбикормовое производство при совместном участии европейского производителя, а также первое в СФО предприятие по выпуску кормов для рыб. Сейчас прорабатывается формат сотрудничества с испанцами, в том числе вхождение их в капитал планируемого совместного акционерного общества… Начнем строительство [завода] в 2019 году", — сказала Прозорова.

По ее словам, сумма инвестиций оценивается в 600 млн рублей, производственные мощности составят 20 тыс. тонн кормов в год. «Нам [на данный момент] необходимо около 1 тыс. тонн, емкость рынка в России достаточная большая — порядка 350 тыс. тонн», — сказала Прозорова.

По словам гендиректора «Сибирской инвестиционной группы» (СИГ, резидент юргинской ТОР) Бориса Горшунова, необходимость реализации проекта вызвана тем, что выпускаемые в России корма низкого качества. «Сегодня мы приобретаем их [корма] за границей», — отметил он. По данным Прозоровой, собственное производство кормов позволит снизить цены на корма: сегодня они закупаются в среднем за 125 рублей, запуск своего завода позволит уменьшить их стоимость на 5-10% в период окупаемости инвестиций и до 50% после него.

Переработка форели

В настоящее время в Юрге работает первая очередь форелевого завода мощностью 1 тыс. тонн, введенная в сентябре 2017 года. Как рассказал Горшунов, сейчас ведется строительство второй очереди, годовой объем выпуска увеличится до 2,5 тыс. тонн (в условном весе около 500 гр.). Как сообщалось, вложения в проект форелевого завода составят 1,7 млрд рублей.

Первая продажа охлажденной и замороженной форели началась 18 марта в Юрге. По словам руководителя департамента продаж СИГ Алексея Горожанкина, подписан контракт на поставку форели в томскую розничную сеть «Лама», объединяющую 54 торговые точки, старт продаж в начале апреля. Также ведутся переговоры с другими ритейлерами, магазинами в Кузбассе и соседней Новосибирской области

По словам Горшунова, первые продажи показали, что среди потребителей востребована не только порционная форель весом 350-370 грамм, а крупная — 2-4 кг. Чтобы выращивать более крупную рыбу, потребуется время — ещё около 4 месяцев дополнительно (до 300 гр. форель вырастает за 11 месяцев).

Также в 2019 году на форелевом заводе построят цех по переработке рыбы (соление, копчение и т. д.), вложения в этот проект оцениваются в 200 млн рублей. «Переработку мы планируем [в объеме] 1 тыс. тонн на нашем сырье. Продуктовая линейка сейчас тоже разрабатывается: заказываются маркетинговые исследования, прорабатывается себестоимость каждого вида продукции», — сказала Прозорова.

О компании

Прозорова добавила, что «Трансфин-М» заинтересован в реализации рыбных проектов и в других регионах РФ: после введения эмбарго создание производств в данной сфере выглядят наиболее привлекательным — при оценочной емкости рынка красной рыбы в 200 тыс. тонн в РФ производится 34 тыс. тонн.

"В планах компании есть масштабирование данного бизнеса, он привлекателен как раз тем, что не зависит от географических и климатических условий, мы будем рассматривать и другие регионы Сибири и России в целом", — пояснила она. Помимо этого, оценивается возможность реализации и других проектов в агропромышленном комплексе — тепличные хозяйства, выращивание грибов, переработка зерна и т. д.

Лизинговая компания «ТрансФин-М» учреждена в 2005 году НПФ «Благосостояние», одним из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов. «ТрансФин-М» входит в ТОП-5 лидеров рынка лизинга РФ и ТОП-20 лидеров европейского рынка лизинга по объемам лизингового портфеля и нового бизнеса. Уставной капитал компании в 2017 году был увеличен до 10,8 млрд рублей.