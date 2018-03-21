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ФАС не нашла нарушений в слиянии двух крупных агрегаторов такси
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ФАС не нашла нарушений в слиянии двух крупных агрегаторов такси 

Ведомости 2 часа назад
Фото: Ведомости
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не нашла нарушения в слиянии агрегаторов такси Fasten и ГК «Везет». Эта сделка не требовала согласования с ФАС, рассказал представитель ведомства, сообщает «Интерфакс».
В ноябре 2017 г. ФАС начала проверять слияние бизнесов этих компаний, которые объединились в ГК «Везет» в апреле прошлого года. Руководитель антимонопольной службы Игорь Артемьев отмечал, что эта сделка не была согласована с ФАС. «Эта компания действовала скрытно, у нас ничего не запрашивая», — говорит Артемьев. Есть несколько случаев, когда сделка не требует согласования с ФАС, отмечал директор по корпоративным отношениям ГК «Везет» Александр Костиков.
В прошлом году «Яндекс. Такси» и Uber сообщили о слиянии бизнесов в России, Казахстане, Белоруссии, Азербайджане, Армении и Грузии. Общая доля «Яндекс. Такси» и Uber на московском рынке такси составляет 65%, их основного конкурента Gett — 25%, рассказывал «Ведомостям» источник, близкий к московской мэрии. Эту сделку ФАС одобрила с предписанием: компаниям нельзя запрещать партнерам, водителям и пассажирам сотрудничать с другими агрегаторами услуг такси.
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