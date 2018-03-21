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В регионе определят, где разместить временно свободные бюджетные средства на депозитах
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В регионе определят, где разместить временно свободные бюджетные средства на депозитах 

Волга Ньюс 2 часа назад
Заявки на участие принимали до 19 марта. Протокол их рассмотрения планируется обнародовать 22 марта. Одного и несколько победителей определят не позднее 29 марта.
По условиям отбора, кредитным организациям предлагается 66 лотов на общую сумму 72,6 млрд рублей со сроками размещения — 1-2 недели, 1-2 месяца, 3-6 месяцев. В частности, шесть — по 100 млн рублей, столько же по 300 млн руб., 500 млн руб., 700 млн руб., 900 млн руб., 1,1 млрд руб., 1,3 млрд руб., 1,5 млрд руб., 1,7 млрд руб., 1,9 млрд руб. и 2,1 млрд рублей. По каждому лоту определяется организация, которая может предложить наибольшую процентную ставку с учетом показателя Mosprime Rate на день открытия вклада.
По итогам процедуры министерство управления финансами заключит с победителем отбора генеральное соглашение с кредитной организацией на срок, не превышающий год. Предусматривается, что в этот период в банке, который выиграл лот, вклад могут открывать неоднократно.
Важно отметить, что точная сумма размещения средств не определена и как уточняется в документации: оно будет проводиться при наличии «фактической возможности областного бюджета в пределах объемов средств и сроков размещения, установленных соответствующими лотами».
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