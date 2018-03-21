Рустаму Минниханову предложили поучаствовать в проекте «Битва за миллиард» 

Президент Татарстана Рустам Минниханов получил приглашение поучаствовать в проекте «Битва за миллиард», сообщают РИА «Новости».
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило запустить на телевидении проект, в котором бы главы регионов боролись за 1 миллиард рублей частных инвестиций. В рамках него руководители регионов должны представить проекты и рассказать об инвестиционных возможностях региона. По мнению АСИ, это мог бы быть очень востребованный формат, который стал бы своеобразной битвой регионов за инвесторов.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что согласился участвовать в проекте. Он также отметил, что приглашения получили главы Татарстана, Новгородской и Ульяновской областей.