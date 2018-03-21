В Марий Эл темпы строительства жилья снизились на 28%

В материалах сообщается, что 15,6 тыс. кв. метров от общей площади сданы в эксплуатацию индивидуальными застройщиками. То есть в расчете на 1000 жителей с начала года построено 30,6 кв. метров.

Всего в республике с начала года в эксплуатацию сдано 206 квартир общей площадью 20,9 тыс. кв. метров. По информации potokmedia.ru https://potokmedia.ru/news/38857/, данный показатель составляет 36,7% к аналогичному периоду прошлого года.

Напомним, 19 января стало известно, что в Марий Эл будет разработана стратегия развития региона до 2030 года. http://fedpress.ru/news/12/economy/1939859

В проекте уже заложены показатели: объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования должен увеличиться до 54 млрд 910 млн рублей, объем отгруженных товаров собственного производства — до 323 млрд 680 млн рублей, а среднемесячная заработная плата работников — до 50 тыс. 539 рублей.