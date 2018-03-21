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ФАС не нашла нарушений при слиянии сервисов такси Fasten и «Везет»
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ФАС не нашла нарушений при слиянии сервисов такси Fasten и «Везет» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба не выявила нарушений при слиянии сервисов заказа такси Fasten и «Везет», сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"ФАС не выявила нарушений при слиянии Fasten и ГК «Везет», — сообщили в пресс-службе.
В ФАС ранее заявили, что проводят проверку сделки по слиянию Fasten и RuTaxi (бренды «Везет» и «Лидер»). В ФАС не исключали, что доля объединенной компании «Везет» на рынке стала на уровне общей компании «Яндекс» и Uber, сделку между которыми служба одобрила в ноябре 2017 года.
Весной 2017 года два крупных игрока российского рынка такси-агрегаторов — Fasten ("Такси Сатурн" и RedTaxi) и RuTaxi ("Везет" и «Лидер») объявили о планах создать единую акционерную структуру, объединить штаты и технологии. В результате была создана группа компаний «Везет». Компания работает более чем в 100 городах России, а также в Казахстане и Чехии.
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