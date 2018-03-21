Ещё
В Коми открыли новое месторождение газа с объемом запасов более 10 млрд кубометров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Появились слухи об уходе Лаврова
Появились слухи об уходе Лаврова

В Коми открыли новое месторождение газа с объемом запасов более 10 млрд кубометров 

ТАСС 2 часа назад
СЫКТЫВКАР, 21 марта. /ТАСС/. Новое Левогрубейюское газовое месторождение открыли в Интинском районе Республики Коми. Прирост запасов свободного газа, принятых на государственный баланс по новому месторождению, составил 10,319 млрд кубометров, сообщили в среду в Тимано-Печорской газовой компании, которая проводит геологоразведочные работы в Интинском районе Коми и открыла месторождение.
"Впервые Левогрубейюская структура была выявлена в 1990 году, с 2010 по 2012 год на территории Левогрубейюского лицензионного участка была заложена и пробурена поисково-оценочная скважина 1-Левогрубейюская, которая была результативно испытана в 2017 году. Установленная газоносность Левогрубейюской структуры подтвердила ранние оптимистические прогнозы по перспективности всего блока локальных объектов на территории недропользования компании от Инты до Абези и вероятно далее вдоль Приуралья", — сообщила компания.
Компания сейчас проводит подготовку к поисковому бурению, работы по комплексной переобработке и переинтерпретации сейсморазведочных материалов на Левогрубейюском и смежных Грубейюском, Анкудинском, Пармаюском участках. По полученным результатам заложат новые поисковые скважины. В 2018 году компания планирует провести на Левогрубейюском месторождении разведочное бурение.
"В целом запасы свободного газа Тимано-Печорской газовой компании увеличились за 2017 год в 2,5 раза, на 34,942 млрд кубометров и составили 59,413 млрд кубометров. Запасы нефти составили — 5,878 млн тонн, газового конденсата — 2,631 млн тонн", — сообщили в компании.
Как ранее сообщал ТАСС, правительство Коми и Тимано-Печорская газовая компания заключили соглашение о строительстве в приполярном моногороде Инта комплекса по добыче и переработке газа. Проект предполагает добычу от 1 млрд до 1,5 млрд кубометров газа в год и его частичную переработку. Инвестиции в комплекс оценивают в 60 млрд рублей. «Проект находится в стадии проработки», — уточнили в ТПГК.
Компания владеет 13 лицензионными участками в Тимано-Печорской нефтегазовой провинции, их суммарные запасы газа превышают 59,4 млрд кубометров, общая ресурсная оценка превышает 500 млрд кубометров. В непосредственной близости к участкам проходит магистральный газопровод «Бованенково — Ухта».
ТАСС: последние новости
Украина взыскала с "Газпрома" около $3,8 млн по штрафу за "монополизм" Житель Ижевска выиграл в лотерею более 16 млн рублей Размер капитала Бинбанка превысил 100 млрд рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ196
Путин занялся «списком Собчак»64
Россия закрыла границу для грузов с Украины143
Пенсии россиян будут считать по-новому145
Обзор зарубежных СМИ: Новый «бум» в России51
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
00:52
17-летняя любовница разрушила семью Глызина
Шоу-бизнес
03:57
Стала известна дата суда над Рыбкой и Лесли
Происшествия Азия
00:22
Слепаков попал в базу данных сайта «Миротворец»
Украина Конфликты
05:03
Лебедев объяснил нежелание поздравить Путина
Политика
05:05
Матвиенко отключила Нарусовой микрофон
Политика
13:24
Захарова о брифинге в МИД: дело не в статусе
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение