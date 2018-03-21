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Малый бизнес в Ленобласти получит больше 110 млн на развитие
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Малый бизнес в Ленобласти получит больше 110 млн на развитие 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Предприятия малого бизнеса получат более 110 млн рублей на развитие. Распределять деньги будет специальная комиссия. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона
Комиссию по распределению субсидий на развитие ключевых сфер в предпринимательстве создадут в апреле при комитете по развитию среднего и малого бизнеса. Основной поток средств пойдет на погашение процентов по кредитным договорам и на приобретение оборудования и модернизацию производства. На расходы по этим статьям заложено более 65 млн рублей.
5 млн рублей будет распределено между предприятиями, развивающими социальные направления бизнеса, 3 млн получат бизнесмены, занимающиеся созданием ремесленных изделий, 5 млн предназначены для предпринимателей, которые в 2018 году займутся сертификацией своей продукции.
Общий объем финансовой поддержки предпринимателей в 2018 году превысит 400 млн рублей. Более 364 млн рублей будет перечислено из областного бюджета, порядка 37 млн добавят муниципальные районы.
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