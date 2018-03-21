США занимают первое место по поставкам газа

По итогам 2017 года, США лидируют по поставкам газа. Как говорится на сайте Минэнерго США, в минувшем году в США объем добычи и поставок газа в другие страны вырос до 733 млрд кубометров, чего не было с 1957 года.

Не последнюю роль в такой ситуации сыграло постепенное увеличение поставок своим соседям — Мексике Канаде , а также добыча сжиженного природного газа (СПГ), пишет Утро.ru.

Предполагается, что в ближайшие годы США будут добывать СПГ до 70 млн тонн в год. США надеются сохранить свое лидерство до 2019 года.

Ранее США выражали готовность к схватке с Россией за лидерство на рынке газового экспорта, в том числе и на европейском.

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