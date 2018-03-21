Трудовые мигранты из Средней Азии перевели в 2017 году из РФ 2,21 миллиарда долларов

Трудовые мигранты из Киргизии в 2017 году побили прежний рекорд по денежным переводам из России , установленный в 2013 году. Они перевели в Киргизию 2,21 миллиарда долларов, что на 27 процентов больше, чем в 2016 году, и на 5 процентов больше, чем в 2013 году, сообщает информагентство «Фергана».

Таджикистан и Узбекистан пока не побили рекорды, также зафиксированные в 2013 году, но при этом мигранты из этих стран перевели на родину больше денег, чем граждане Киргизии.

В Узбекистан за год перевели 3,9 миллиарда долларов, что на 42 процента больше уровня 2016 года, и на 42 процента меньше, чем в 2013 году. В Таджикистан перевели 2,54 миллиарда — на 31 процент больше, чем в 2016 году, и на 40 процентов меньше, чем в 2013 году.

Объём денежных переводов трудовых мигрантов из РФ сокращался с 2014 года в связи с кризисными явлениями в экономике и падением курса рубля, повлекшими обесценивание зарплат, говорится в сообщении.