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Трудовые мигранты из Средней Азии перевели в 2017 году из РФ 2,21 миллиарда долларов
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Трудовые мигранты из Средней Азии перевели в 2017 году из РФ 2,21 миллиарда долларов 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Трудовые мигранты из Киргизии в 2017 году побили прежний рекорд по денежным переводам из России, установленный в 2013 году. Они перевели в Киргизию 2,21 миллиарда долларов, что на 27 процентов больше, чем в 2016 году, и на 5 процентов больше, чем в 2013 году, сообщает информагентство «Фергана».
Таджикистан и Узбекистан пока не побили рекорды, также зафиксированные в 2013 году, но при этом мигранты из этих стран перевели на родину больше денег, чем граждане Киргизии.
В Узбекистан за год перевели 3,9 миллиарда долларов, что на 42 процента больше уровня 2016 года, и на 42 процента меньше, чем в 2013 году. В Таджикистан перевели 2,54 миллиарда — на 31 процент больше, чем в 2016 году, и на 40 процентов меньше, чем в 2013 году.
Объём денежных переводов трудовых мигрантов из РФ сокращался с 2014 года в связи с кризисными явлениями в экономике и падением курса рубля, повлекшими обесценивание зарплат, говорится в сообщении.
На заработках в России находятся 640 тысяч граждан Киргизии, что составляет 88 процентов от общего числа трудовых мигрантов, выехавших из республики за рубеж, заявил 13 марта в Бишкеке председатель государственной службы миграции Медетбек Айдаралиев.
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